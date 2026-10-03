Max Verstappen comemora primeira pole em 2026 na F1: ?Realmente incrível'

O holandês Max Verstappen conquistou a primeira pole-position da temporada neste sábado (03), no circuito de Sepang, na Malásia. O piloto da Red Bull superou o heptacampeão Lewis Hamilton, da Ferrari, e o companheiro de equipe Isack Hadjar.

Após o classificatório, o tetracampeão comemorou o desempenho e lembrou o início turbulento da escuderia em 2026. "É fantástico. Temos tentado em várias etapas. Algumas vezes um pouco mais perto que outras, mas finalmente consegui. A partir de onde começamos a temporada, é realmente incrível.

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Max Verstappen agora tentará encerrar o jejum de vitórias na Fórmula 1 no atual calendário. A última conquista foi no Grande Prêmio de Abu Dhabi, realizado no dia 7 de dezembro de 2025, no encerramento da última temporada.

"Estou feliz com o que conseguimos hoje e com certeza vou tentar vencer amanhã. Quando se larga em primeiro, esse é o objetivo".

Na atual temporada, Verstappen somou 163 pontos e ocupa a 6ª colocação do campeonato. Embora ainda tenha chances matemáticas de título, a distância para o líder Kimi Antonelli é consideravelmente grande. O italiano da Mercedes ganhou oito etapas em 2026 e tem 302 pontos.

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Já no campeonato de construtores, a Red Bull tem a 4ª posição e está atrás da Mercedes, Ferrari e McLaren. Ao longo da temporada, o holandês teve Isack Hadjar como parceiro na maior parte do tempo. Com exceção dos GPs da Holanda, Monza e Madri, quando Liam Lawson assumiu o carro por conta de uma lesão do francês.

Vale lembrar que o GP do Bahrein está sendo realizado na Malásia por conta da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Inicialmente, a prova deveria ter sido realizada em abril, no circuito de Sakhir, em Manama.