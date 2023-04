Mavericks poupam Doncic, perdem para os Bulls e encerram disputa pelos playoffs

(via Agência Estado)

A derrocada do Dallas Mavericks na reta final da temporada regular da NBA atingiu seu ponto mais baixo nesta sexta-feira, com o encerramento de suas chances de alcançar uma vaga no play-in, repescagem dos playoffs que envolve do sétimo ao décimo colocado. A eliminação na disputa veio após derrota por 115 a 112 para o Chicago Bulls, em jogo no qual o astro Luka Doncic jogou apenas o primeiro quarto e foi poupado no restante da partida. Kyrie Irving sequer entrou em quadra pela franquia texana.

Dono da segunda maior média de pontos por jogo na temporada, atrás de Joel Embiid, e integrante do top 10 na corrida pelo MVP, Doncic chegou a dizer, em entrevista na última terça-feira, que gostaria de continuar jogando enquanto a equipe tivesse a mínima chance de classificação.

Uma decisão interna da franquia, contudo, contrariou a vontade do esloveno. Diante da possibilidade reduzida de ir longe na competição, a prioridade dos Mavericks passou a ser a construção do grupo para a próxima temporada. Com a derrota, a franquia fica com 11ª posição na Conferência Oeste, situação que encaminha uma escolha top 10 protegida no próximo draft. Tal escolha foi cedida ao New York Knicks na troca por Kristaps Porzingis, em 2019, mas a ausência nos playoffs ajuda a trazê-la de volta aos Mavericks.

"Não é muito como tremular a bandeira branca", afirmou Jason Kidd, treinador da equipe de Dallas. "Decisões como essas são difíceis de serem tomadas neste negócio. Estamos tentando construir um time campeão. Com essa decisão, podemos ter dado um passo atrás, mas espero que ele nos faça andar para frente a partir de então", conclui.

Após a partida, Luka Doncic se negou a falar com a imprensa. "Não posso falar por ele", disse Kidd sobre o esloveno, antes da partida. "Mas, quando você olha para isso, nós todos dissemos que queríamos a oportunidade de encontrar uma maneira de classificação e que jogaríamos por isso até não acabarem as chances. Hoje foi um dia em que nos disseram que faríamos algo diferente".

Da perspectiva do Chicago Bulls, a partida foi de definição do adversário no play-in da Conferência Leste. A equipe, décima colocada da classificação, vai enfrentar o Toronto Raptors. Caso avance, duela com o perdedor do embate entre Miami Heat e Atlanta Hawks por uma vaga nos playoffs.

BRIGA NO OESTE

Na Conferência Oeste, além da eliminação dos Mavericks, o resultado classificou o Oklahoma City Thunder, agora décimo colocado, ao play-in. Do quinto ao nono colocado, ainda não há definições de posições. A quinta posição é do Golden State Warriors, que venceu o terceiro colocado Sacramento Kings por 119 a 97, com 29 pontos de Klay Thompson e 25 de Stephen Curry, para se aproximar de uma vaga direta nos playoffs.

O Los Angeles Lakers, que ocupa a sétima posição, venceu o Phoenix Suns por 121 a 107, e, embora tenha menos chances que os Warriors, manteve viva a chance de ir aos playoffs sem precisar disputar o play-in. Anthony Davies teve 14 pontos e 21 rebotes, enquanto Russell, Reaves e Beasley contribuíram com 24, 22 e 21 pontos, respectivamente. LeBron James somou 16 pontos, seis rebotes e seis assistências.

A noite de quinta-feira também definiu o Memphis Grizzlies como vice-líder do Oeste pelo segundo ano consecutivo. A equipe de Ja Morant venceu o Milwaukee Bucks por 137 a 114, em jogo com 36 pontos de Jaren Jackson Jr. Com a liderança garantida no Leste, os Bucks entraram em quadra sem seus principais jogadores, poupados: Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday, Bobby Portis e Brook Lopez O Philadelphia 76ers de Joel Embiid também poupou e venceu o Atlanta Hawks por 131 a 136.

Confira os resultados da NBA desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 109 x 112 Houston Rockets

Indiana Pacers 115 x 122 Detroit Pistons

Washington Wizards 114 x 108 Miami Heat

Atlanta Hawks 131 x 136 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 121 x 102 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 101 x 84 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 137 x 114 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 113 x 105 New York Knicks

Dallas Mavericks 112 x 115 Chicago Bulls

Sacramento Kings 97 x 119 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 121 x 107 Phoenix Suns

Confira os jogos da NBA deste sábado:

Utah Jazz x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

LA Clippers x Portland Trail Blazers