Mau tempo faz MotoGP antecipar corrida da etapa da Austrália para sábado

A previsão de chuva e fortes ventos em Phillip Island, local da etapa da Austrália de MotoGP, fez a organização do evento antecipar a disputa da corrida principal, que seria realizada no domingo, para sábado, a partir da 1h10 no horário de Brasília (15h10 no horário local). Ainda haverá calendário no domingo, quando ocorrerá apenas a corrida sprint, que tem somente 13 voltas e originalmente seria disputada no sábado.

"Esta decisão foi tomada proativamente para garantir o melhor e mais seguro show possível para todos os competidores e fãs presentes no Circuito do Grande Prêmio de Phillip Island neste fim de semana", informou a MotoGP, em comunicado publicado em seu site oficial, nesta sexta-feira, dia dos primeiros treinos livres e do classificatório para a etapa. A programação das categorias Moto2 e Moto3 não serão afetadas.

A corrida australiana trará mais um capítulo da emocionante disputa pelo título do Mundial de Pilotos da MotoGP. O espanhol Jorge Martín chegou a assumir a liderança no sábado passado, ao vencer a corrida sprint, mas caiu na corrida principal e viu o italiano Francesco Bagnaia cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Com o resultado, Bagnaia voltou à primeira colocação, com 346 pontos contra 328 de Martín. Marco Bezzecchi é o terceiro, com 283.

Depois da etapa da Austrália, a MotoGP terá mais quatro corridas para decidir o grande campeão. Após disputas na Tailândia, na Malásia e no Catar, o fechamento da temporada será na etapa de Valencia, no Circuito Ricardo Tormo, dia 26 de novembro.