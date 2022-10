Mau tempo em Suzuka faz Verstappen ver a Red Bull 'começando do zero' no Japão

(via Agência Estado)

A chuva que acompanhou o treino da Fórmula 1 ao longo desta sexta-feira, em Suzuka, deixou a dupla de pilotos da Red Bull em um clima de incerteza após Max Verstappen e Sergio Pérez ficarem com o terceiro e quarto tempo. Mas a possibilidade de pista seca para os treinos finais do GP do Japão, no entanto, já cria uma atmosfera de ansiedade sobre uma melhora no rendimento dos carros.

"É basicamente começar o zero neste sábado com a pista seca. Em condições como essa, fizemos apenas as coisas básicas. Acho que essa situação é para todos e não acho que fará grandes diferenças em todo o grid", comentou o holandês.

Questionado se ainda havia coisas a acrescentar dada a ameaça de chuva para a prova de domingo, o líder do campeonato falou de suas impressões.

"Felizmente não foi um desastre completo com o clima. Poderíamos fazer um pouco mais de coisas. Mas testar o seu ritmo no carro, em pista molhada, é um pouco complicado", afirmou Max Verstappen que disse estar ansioso para ver como os pilotos vão se apresentar no classificatório do GP do Japão.

No treino, Sergio Pérez foi meio segundo mais lento que Verstappen. Apesar do desempenho abaixo do esperado, o piloto mexicano da Red Bull disse ter administrado bem a condição de guiar em pista molhada.

"O domingo parece um pouco confuso por causa da previsão do tempo. Acho que pode ser um ótimo dia para os torcedores. No geral, acho que vamos conseguir uma boa leitura dessas condições. Temos uma boa ideia do que fazer", disse Pérez.