Matías Rojas é relacionado no Corinthians e ganha a camisa 10 de Róger Guedes

Matías Rojas é a principal novidade do Corinthians para o duelo com o Coritiba neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o meia apareceu entre os relacionados do técnico Vanderlei Luxemburgo.

As novidades, inclusive, são boas para o atleta. Além de estar na lista de relacionados, ele herdou a camisa 10, que vinha sendo utilizada por Róger Guedes. O atacante deixou o time paulista para atuar no Al-Rayyan, do Catar.

A expectativa é que Rojas esteja em campo ao menos por alguns minutos para que Luxemburgo possa ensaiar o time que levará em campo na semifinal da Copa do Brasil frente ao São Paulo. Além dele, Renato Augusto e Gabriel moscardo também foram relacionados.

Renato Augusto foi preservado da viagem para a Argentina e viu de sua casa o Corinthians conquistar a vaga para as quartas de final da Sul-Americana. Já Moscardo vinha se recuperando de uma cirurgia de apendicite.

Com isso, o Corinthians deve ir a campo no domingo com: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Adson (Rojas), Wesley e Yuri Alberto.

A ausência ficou mais uma vez por conta do zagueiro Lucas Veríssimo. O defensor vem passando por um cronograma individualizado para se recuperar fisicamente, já que não entra em campo desde março.

De olho na Copa do Brasil, o Corinthians não pode abandonar o Brasileirão. O time alvinegro é o 14º colocado, com 20 pontos, apenas dois a mais do que o Santos, que abre a zona de rebaixamento.