Matheus Jesus é flagrado no doping e tem seu contrato suspenso pela Ponte Preta

Enquanto reformula o elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro depois do rebaixamento no Paulistão, a Ponte Preta recebeu uma má notícia no começo da noite desta quarta-feira. O volante Matheus Jesus foi suspenso por doping até o julgamento do recurso do jogador, ou seja, por tempo indeterminado. E, com isso, a diretoria da equipe campineira suspendeu o contrato do meio-campo.

Emprestado pelo Corinthians neste começo de temporada, ele fez apenas cinco jogos com a camisa alvinegra nesta segunda passagem pelo clube no qual foi revelado. A Ponte Preta pagava 30% do salário de Matheus Jesus, e o restante cabia ao clube da capital.

No exame realizado na partida válida pela quarta rodada do estadual, contra o São Bernardo, o volante testou positivo para diversas substâncias.

A principal delas um derivado de estanozolol - anabolizante que auxilia na perda de peso e ao mesmo tempo, não deixa que o corpo perca massa muscular, já que tem efeito diurético. O nome dele, inclusive, apareceu nesta semana na lista da Agência Nacional de Controle de Dopagem (ANCD).

Normalmente, em casos como esse, as suspensões giram em torno de quatro anos. Em nota oficial, a Ponte Preta alegou que o uso dessa sustância aconteceu quando o atleta fazia um tratamento para se condicionar no Rio de Janeiro, neste início de ano. Além disso, disse que o volante contratou um advogado particular para defendê-lo no caso.