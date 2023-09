Matheus Bueno minimiza vitória sobre Tombense e quer Guarani se impondo contra CRB

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em boa fase na Série B, o Guarani vem de três triunfos consecutivos e ocupa a vice-liderança da tabela, atrás apenas do Vitória. O volante Matheus Bueno destacou a importância do elenco se impor contra os adversários, mesmo fora de casa, para continuar na briga pelo tão sonhado acesso à elite do futebol nacional.

continua após publicidade

"Estamos trabalhando duro. Temos que ir para Maceió e impor a nossa maneira de jogar. É assim que temos conseguido vencer os nossos adversários e vamos seguir assim. Temos um adversário duro pela frente, mas sabemos o que precisa ser feito para conquistar a vitória", disse o volante, projetando a partida contra o CRB, no sábado.

Matheus Bueno também minimizou a vitória sobre o Tombense, na última rodada da Série B. "Essa vitória foi tão importante quanto as outras. Sabemos muito bem o que queremos no campeonato. Precisamos continuar trabalhando. Estamos vindo de três vitórias seguidas, e isso é importante para conquistarmos nosso objetivo", afirmou.

continua após publicidade

O Guarani tem 50 pontos, na segunda posição da Série B. O time de Campinas acredita que pode conquistar o acesso se vencer a metade de seus jogos. Com isso, alcançaria o número mágico de 65. O confronto entre Guarani e CRB está marcado para este sábado, às 17h, no estádio Rei Pelé.