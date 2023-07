Matheus Barbosa volta a treinar e vai reforçar Guarani na busca pela reabilitação na Série B

Focado na reabilitação após a derrota para o Botafogo-SP por 1 a 0, o Guarani já está se preparando para enfrentar o Londrina, em casa, no próximo sábado, às 11h da manhã, no estádio Brinco de Ouro. Para o duelo, o técnico Umberto Louzer poderá contar com o retorno do volante Matheus Barbosa. Atualmente, o time campineiro é a nona colocada na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos ganhos.

O defensor ficou de fora contra o Botafogo por conta de dores no adutor da coxa, mas voltou a treinar normalmente nesta quinta-feira e tem grandes chances de atuar. Além dele, Louzer tem mais um retorno. Trata-se do também volante Matheus Bueno, que cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar à disposição.

Apesar dos retornos, o Guarani terá que lidar com as baixas do lateral Diogo Mateus e do Alvariño, ambos suspensos. Sendo assim, o time titular testado do Guarani nesta quinta-feira foi este: Pegorari; Yan Henrique, Lucão, Walber e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaque; Bruninho, Bruno José e Derek.