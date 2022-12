Mateus Vital é apresentado no Cruzeiro e fala em fazer sua 'melhor temporada'

(via Agência Estado)

O meia Mateus Vital sempre agradou Ronaldo Fenômeno. O dono da SAF do Cruzeiro já havia tentado levá-lo para o Valladolid no meio da temporada e agora conseguiu contratá-lo para o Cruzeiro. Na apresentação oficial em Belo Horizonte, o ex-corintiano não escondeu sua satisfação pela nova oportunidade e falou em realizar a "melhor temporada" da carreira.

"Desde o princípio (da negociação), sabendo da vontade que o Cruzeiro tinha que eu viesse, não pensei duas vezes. Tive algumas situações, até para fora do Brasil, mas eu não pensei duas vezes em poder vestir essa camisa", afirmou Mateus Vital. "É uma oportunidade grandiosa, estou muito feliz, de verdade, não falando da boca para fora. Estou motivado para poder fazer a minha melhor temporada", disse, confiante em render no Cruzeiro o que ficou devendo no Corinthians, no qual fez mais de 200 jogos e não se destacou.

Vital não revelou quem estava interessado em seu futebol além dos mineiros, mas admitiu que não deu certo a ida ao Valladolid. "Realmente teve uma investida do Valladolid no meio do ano. Mas não aconteceu por diversas situações", lamentou. "Deixando isso de lado, estou feliz pelo projeto que o Cruzeiro tem feito para os jogadores que aqui se encontram e tenho certeza que vou ter uma grande ascensão."

O jogador deve ter concorrência por vaga no meio em breve, já que Nikão, do São Paulo, está em Belo Horizonte acertando os últimos detalhes para a transferência. Situação semelhante vivida pelo atacante Wesley, do Palmeiras. Vital, porém, só quer festejar o momento e até elogia a nova torcida.

"É uma torcida muito apaixonada, já joguei contra o Cruzeiro diversas vezes. E essa torcida faz a diferença", disse, antes de revelar como tem sido os primeiros dias em Belo Horizonte.

"As primeiras palavras que tive com a comissão técnica e com o Paulo (Pezzolano, treinador) foram de intensidade. Foi a palavra que ele mais usou. E temos os treinamentos, muito intensos, para que a gente possa levar isso para o jogo", afirmou.