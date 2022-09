Mateus Silva é o único desfalque da Ponte Preta para jogo contra o Cruzeiro

(via Agência Estado)

Depois de se livrar da ameaça de rebaixamento a Ponte Preta começa a sonhar alto dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas precisa ir bem nos seus últimos sete jogos. A preocupação agora é o Cruzeiro, seu próximo adversário, na quarta-feira à noite, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli pela 32.ª rodada. O time campineiro só vai ter uma baixa: o zagueiro Mateus Silva.

A ausência já era esperada porque o defensor tem vínculo com o próprio Cruzeiro, que o emprestou ao time paulista. O descansço será aproveitado para se recuperá-lo de pancada sofrida no joelho direito na partida diante do Londrina, na qual a Ponte Preta venceu por 2 a 0 e quebrou jejum de seis jogos sem ganhar fora da casa.

Sem Mateus Silva, o técnico Hélio dos Anjos deve escalar Guilherme Souza ao lado de Fábio Sanches. Mas Thiago Oliveira também está no páreo. Nas demais posições, não há dúvidas.

Sonhando em encostar ainda mais no G-4, zona de acesso, a Ponte Preta aparece atualmente na sétima colocação com 43 pontos. A expectativa é de casa cheia contra o Cruzeiro, afinal o rival é líder da competição e pode antecipar o título da Série B ainda nesta rodada. O time mineiro já garantiu sua volta à elite de forma matemática, com 68 pontos.