Mateus Ludke vê Guarani mais intenso com Mozart e elogia briga por posição

A situação ainda é delicada, mas a vitória por 1 a 0 diante do líder Cruzeiro trouxe mais tranquilidade ao Guarani para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Mateus Ludke, que fez seu primeiro jogo como titular e ainda marcou o gol do triunfo, elogiou as mudanças do técnico Mozart, que deram mais intensidade ao time.

"O Mozart é um grande treinador. Melhorou a intensidade que temos nos jogos. Sobre o gol, é treinamento, né? O Giovanni estava de falso 9 e saiu da área. O Yago puxou para o meio e eu vi que sobrou uma brecha para aparecer na segunda trave. Levantei a mão e pedi a bola. Marcar gol é sempre bom. Mas o mais importante é que a gente precisava muito da vitória", comemorou.

Com a boa atuação, o jogador admitiu que deseja jogar mais vezes, mas respeitou a disputa com seus companheiros. "O jogador sempre quer ter uma sequência, mas sempre respeitando os companheiros. Temos grandes laterais no elenco. Normal ficar alguns jogos fora, o campeonato é longo. Uma hora a oportunidade aparece", comentou.

Após vencer o Cruzeiro, por 1 a 0, o Guarani ainda está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, mas agora com 17 pontos, apenas um a menos do que a Ponte Preta, primeiro time fora do Z-4. O Guarani volta a campo no sábado, às 18h30, quando recebe o Bahia, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno.