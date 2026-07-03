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Mata-mata da Copa tem Argentina x Cabo Verde e mais dois jogos nesta sexta

As partidas movimentam os confrontos decisivos da competição; veja horários

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 07:30:20 Editado em 02.07.2026, 11:23:16
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Mata-mata da Copa tem Argentina x Cabo Verde e mais dois jogos nesta sexta
Autor Os jogos decisivos acontecem ao longo do dia - Foto: Divulgação/Fifa

A Copa do Mundo dá sequência aos 16-avos de final nesta sexta-feira (03) com três confrontos eliminatórios que prometem movimentar a briga por vagas nas oitavas de final. A rodada do dia reúne potências como a atual campeã mundial Argentina e a Colômbia, além de equipes que buscam consolidar campanhas históricas no torneio. Os jogos decisivos acontecem ao longo do dia, começando no meio da tarde e se estendendo até a noite no horário de Brasília.

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A abertura da programação do mata-mata ocorre às 15h, no duelo entre Austrália e Egito, duas seleções que garantiram a classificação por caminhos opostos na fase de grupos.

Mais tarde, às 19h, o principal destaque do dia entra em campo: a Argentina, que avançou com 100% de aproveitamento, defende o favoritismo contra a surpreendente e invicta Cabo Verde, seleção estreante que tenta fazer história na competição.

Mata-mata da Copa tem Argentina x Cabo Verde e mais dois jogos nesta sexta
AutorFoto: Divulgação/Fifa

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O fechamento da rodada acontece em Kansas City, às 22h30, com o confronto entre Colômbia e Gana. Os colombianos chegam embalados após terminarem na liderança da chave que contava com Portugal, enquanto a seleção ganesa tenta surpreender os sul-americanos para ficar com a última vaga do dia.

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