Mata-mata da Copa do Mundo tem terça-feira decisiva com três jogos

Franceses tentam confirmar favoritismo na rodada eliminatória, enquanto mexicanos jogam no Azteca por vaga nas oitavas

A Copa do Mundo de 2026 segue com as fortes emoções do mata-mata nesta terça-feira (30), trazendo três confrontos decisivos válidos pela inédita fase de 16 avos de final. Os duelos eliminatórios prometem movimentar os gramados da América do Norte, definindo mais três seleções que garantirão vaga nas cobiçadas oitavas de final da competição.

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A rodada tripla começa às 14h (de Brasília) com o embate entre Costa do Marfim e Noruega, que medem forças no AT&T Stadium, em Arlington.

Mais tarde, às 18h, a badalada seleção da França entra em campo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para encarar a Suécia em um clássico europeu.

O encerramento do dia fica por conta dos donos da casa: o México enfrenta o Equador no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, às 22h.

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Os torcedores poderão acompanhar as transmissões dos jogos de Costa do Marfim e do México pela TV Globo, SBT, sportv, NSports, CazéTV e Globoplay, enquanto o confronto exclusivo dos franceses contra os suecos será exibido pela CazéTV.