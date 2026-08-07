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Mastantuono 'repete' Endrick e é novo jovem emprestado pelo Real Madrid para ganhar experiência

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os clubes europeus estão cada vez mais investindo em jovens talentosos do futebol sul-americano e não foi diferente com o argentino Franco Mastantuono, no meio da temporada passada. O prodígio, de 19 anos, chegou do Real Madrid com grande expectativa, mas não obteve espaço no clube merengue e, assim como o brasileiro Endrick, está sendo emprestado para ganhar experiência em outra equipe europeia.

"Real Madrid e Fiorentina chegaram a um acordo para a cessão do jogador Franco Mastantuono até o final da próxima temporada, em 30 de junho de 2027", anunciou o empréstimo o Real Madrid.

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Com um elenco bastante recheado de boas opções, sobretudo no meio-campo, com Arda Güler, Jude Bellingham, Valverde e Bernardo Silva para a armação, Mastantuono não teria espaços com José Mourinho e aceitou defender a equipe italiana. Diferentemente de Endrickl, contudo, sai para temporada inteira, enquanto o brasileiro retornou após apenas alguns meses no Lyon.

"Estou feliz por estar aqui e pronto para lutar pelos nossos objetivos", disse o argentino após ser oficializado e vestir a camisa da Fiorentina nesta sexta-feira. O garoto teve recepção caloroso dos torcedores italianos.

O clube italiano também não escondeu a alegria com a contratação de um jovem talentoso. "O novo jogador da Viola fez 35 jogos pelo Real Madrid na última temporada, disputados na LaLiga, na Champions League, na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha, marcando três gols. Mastantuono é também o jogador mais jovem a ter estreado pela seleção principal da Argentina e já vestiu a camisa da Albiceleste em quatro ocasiões."

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