Martínez retorna aos treinos no Corinthians após crise na Venezuela e inicia atividades em 2026

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.02.2026, 19:25:00 Editado em 07.02.2026, 19:35:00
O volante José Martínez retornou oficialmente ao Corinthians neste sábado e participou das atividades no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador estava na Venezuela havia mais de um mês e ainda não tinha comparecido às dependências do clube neste ano.

O atleta viajou ao seu país nas férias para renovar o passaporte, mas não conseguiu retornar ao Brasil dentro do prazo previsto devido à crise política, que acabou fechando as fronteiras.

A ausência do meio-campista gerou desconforto dentro do clube paulista, com direito a reclamações do executivo de futebol, Marcelo Paz, e do técnico Dorival Júnior. O volante, no entanto, justificou que os problemas internos da Venezuela motivaram o atraso.

Agora a tendência é que o jogador se torne a última opção entre os volantes do Corinthians. Breno Bidon, André Luiz e Raniele têm sido os mais acionados pelo treinador alvinegro, que também conta com o recém-chegado Matheus Pereira, bastante elogiado pela torcida, e Charles, utilizado com frequência no segundo tempo.

O último jogo de José Martínez pelo Corinthians foi justamente na decisão da Copa do Brasil, contra o Vasco, no dia 21 de dezembro. Em dois quase dois anos no Parque São Jorge, o atleta vestiu a camisa alvinegra em 70 oportunidades, sendo titular em 52, e participando ativamente das conquistas do Paulistão e da copa nacional.

Corinthians Futebol Martínez Venezuela
