Martinelli se diz acostumado com pressão e admite estar realizando um sonho na seleção

Um dos poucos jogadores que escaparam das críticas na derrota para a Colômbia por 2 a 1, na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o atacante Gabriel Martinelli não mostrou estar preocupado com a pressão devido ao momento ruim da seleção brasileira. O jogador afirmou estar acostumado com a situação por jogar em um time grande da Europa.

"Claro que a gente sabe que nosso time está em evolução, mas todo mundo joga em grandes clubes, têm grandes responsabilidades, lida com pressão. Sabemos o peso que carregamos por jogar na Seleção, por vestir essa camisa. Tentamos dar o nosso melhor dentro de campo, com alegria. É um processo, um time jovem. Sabemos da pressão que é e o orgulho que é. É continuar se doando porque as coisas vão dar certo", disse o atacante.

Martinelli ainda falou sobre o primeiro duelo com a Argentina com a seleção brasileira. "A gente quando é pequeno e quer ser jogador de futebol sonha com grandes jogos assim, por seleção ou por clube. Vai ser um jogo muito grande. Sabemos da qualidade do nosso time, o peso da nossa camisa. Temos que nos apegar a isso. Sabemos da importância desse jogo, todo mundo sonhou em jogar esse jogo. Ainda mais no Maracanã. Temos conversado isso. Um jogo que tem que querer jogar, dar o nosso melhor e ganhar a partida. É um jogo muito importante nesse nosso processo. Vamos nos doar bastante para sair com a vitória", afirmou.

Martinelli marcou seu primeiro gol com a seleção na derrota sobre a Colômbia. Apesar da derrota, ele se mostrou muito satisfeito por ter balançado a rede com a camisa brasileira.

"Um sonho realizado. Eu venho sonhando com esse gol desde pequeno. Foi muito importante para mim, para a minha família. Muitos amigos perguntaram sobre como me senti depois do gol. Mas a ficha não tinha caído ainda. Fico muito feliz pelas pessoas que proporcionaram isso", disse.

Por fim, mostrou confiança no esquema ofensivo montado por Fernando Diniz, que abriu mão de jogadores do meio de campo para reforçar o ataque. "É um processo, um time novo. Mas é um time de muita qualidade. Nesse processo a gente tem que ter um pouco de calma, a gente ali em campo. Tentarmos nos conectar da melhor forma possível, porque as coisas vão fluir. São muitos jogadores de qualidade", afirmou.

O Brasil é o quinto colocado das Eliminatórias, com sete pontos, e vem de duas derrotas consecutivas. A Argentina lidera com 12, seguida por Uruguai (10), Colômbia (9) e Venezuela (8).