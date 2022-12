Martinelli marca, Arsenal derrota o Brighton e dispara na liderança do Inglês

(via Agência Estado)

Com direito a gol do brasileiro Martinelli, que esteve na última Copa do Mundo com a seleção brasileira, o Arsenal derrotou o Brighton por 4 a 2 neste sábado, no Falmer Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Antes da bola rolar, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio em homenagem a Pelé, que morreu na última quinta-feira. Imagens do Rei apareceram nos telões e arrancaram aplausos de todos presentes, incluindo de Edu Gaspar, dirigente do time londrino.

Com o resultado, o Arsenal disparou na liderança do Inglês, já que Manchester City e Newcastle tropeçaram na rodada. O time londrino chegou aos 43 pontos, sete a mais do que os comandados de Pep Guardiola. O Newcastle é o terceiro, com 34, na frente do Manchester United, com 32. O Brighton ficou em oitavo, com 24.

Com a bola rolando, o Arsenal precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Saka aproveitou o rebote para fazer 1 a 0. O domínio do time visitante era total e parecia ser uma questão de tempo para que o placar fosse ampliado. Aos 39, não teve jeito. Odegaard pegou da entrada da área e mandou no fundo das redes. O defensor ainda se jogou para tentar salvar, mas acabou não conseguindo.

A pressão do Arsenal era tanta, que o Brighton levou mais um. Aos 46 minutos, Gabriel Martinelli recebeu pela esquerda e chutou. No rebote do goleiro, Nketiah fez mais um. O time da casa levou o placar negativo para o intervalo e voltou com outra postura. Demorou, mas aos 20 da etapa final, Kaoro Mitoma diminuiu.

O jogo esquentou, mas o Arsenal soube jogar com a vantagem e ainda fez o quarto aos 26 minutos. Odegaard ajeitou a bola na medida para Martinelli, que chutou rasteiro para deixar o seu. O Brighton ainda descontou no fim, com Evan Ferguson, mas já era tarde para evitar o revés.

Martinelli, inclusive, não foi o único brasileiro em campo. Gabriel Magalhães também atuou de forma regular. Gabriel Jesus, em recuperação de cirurgia, desfalcou o Arsenal por lesão.