Martinelli dá assistência de calcanhar e Arsenal vence Nottingham na estreia do Inglês

Vice-campeão na temporada passada, o Arsenal estreou no Campeonato Inglês com vitória por 2 a 1 sobre o Nottingham Forest, neste sábado, no Emirates Stadium, com direito a boa atuação de Gabriel Martinelli, que deu uma assistência primorosa para Nketiah abrir o marcador.

Gabriel Martinelli foi o único brasileiro entre os titulares pelo lado do Arsenal. Danilo, ex-Palmeiras, esteve em campo pelo Nottingham Forest, e foi substituído justamente por Awoniyi, autor do único gol da equipe visitante.

Além do Arsenal, o Manchester City entrou em campo na sexta-feira, na abertura da competição, e estreou com vitória por 3 a 0 diante do Burnley, fora de casa.

A partida deste sábado começou com 30 minutos de atraso. O Arsenal implementou um novo sistema de bilhetagem eletrônica, que entrou em colapso e fez se formar enormes filas do lado de fora do estádio. Apesar do jogo iniciar após o horário previsto inicialmente, vários lugares estavam vazios quando a bola rolou.

Em campo, o Arsenal foi dominante no primeiro tempo e chegou a ter 85% de posse de bola. No entanto, só conseguiu furar a retranca do adversário na base do talento do brasileiro Gabriel Martinelli. Aos 25 minutos, o atacante girou para cima de dois marcadores e deu um toque de calcanhar para Nketiah, que dominou dentro da área e chutou rasteiro para fazer 1 a 0.

O gol deixou o Nottingham ainda mais perdido na partida. Sem conseguir se achar em campo, o time visitante viu Saka fazer um golaço. Aos 31, o camisa 7 recebeu na direita, cortou para o meio e acertou um lindo chute colocado para ampliar o marcador, sem chances para o goleiro Turner.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo, com o Arsenal dominando as ações. Tudo levava a crer que o time da casa golearia, mas o técnico Steve Cooper resolveu abrir mão de um volante - Danilo deixou o campo para a entrada do atacante Awoniyi -, e tudo mudou.

Aos 36 minutos, após bela jogada de contra-ataque, Elanga avançou em liberdade e cruzou rasteiro para Awoniyi recolocar o Nottingham na partida. O time visitante pressionou no fim e causou calafrio aos torcedores presentes no Emirates Stadium. Na última oportunidade, no entanto, Kouyaté jogou a chance do empate por cima do gol de Ramsdale.