Martine Grael e Kahena Kunze ficam em 12º no Mundial de Vela e não asseguram vaga em Paris-2024

As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze não avançaram à medal race e encerraram a participação no Mundial de Vela, em Haia, Holanda, com a 12ª colocação da classificação geral da categoria 49erFX. Com isso, não conseguiram assegurar a vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Embora não tenham alcançado o objetivo em águas holandesas, Grael e Kunze têm outros caminhos para conseguir uma vaga para o Brasil no 49erFX. Os próximos eventos classificatórios serão os Jogos Pan-Americanos, que começam no dia 20 de outubro deste ano, e a Regata da Última Chance, marcada para abril de 2024.

A dupla brasileira foi medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, e também no Rio, em 2016. Mais cedo neste ano, em março, elas terminaram em primeiro lugar do 52º Troféu Princesa Sofía Mallorca, em Palma de Maiorca, na Espanha, competição de status equivalente ao de um Grand Slam do tênis.

Filhas das lendas Torben Grael e Cláudio Kunze, respectivamente, as duas atletas conquistaram o primeiro título juntas em 2009, o do Mundial Júnior da classe 420. Chegaram a ficar quatro anos separadas, mas retomaram a dupla em 2013. Além dos ouros nos Jogos Olímpicos, venceram o mundial de 2014 e foram vice nos Mundiais de 2013, 2015, 2017 e 2019. Também foram campeãs dos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.