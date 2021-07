Martine e Kahena assumem segunda posição da classe 49erFX nos Jogos Olímpicos

Da Redação

Após passarem toda a semana transitando entre a terceira e a quinta colocações na classe 49erFX nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, as velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze encerraram neste sábado a fase de classificação em segundo lugar. As atuais campeãs olímpicas chegaram em 12.º, 2.º e 10.º nas últimas regatas disputadas e ficaram com a segunda posição, com 70 pontos perdidos. As holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz têm a mesma pontuação, mas vencem no critério de desempate. Em terceiro estão as alemãs Tina Lutz e Susann Beucke, com 73. A "medal race" (regata da medalha) da classe 49erFX está programada para esta segunda-feira.

Na classe 49er, Marco Grael e Gabriel Borges não conseguiram a classificação para a regata final. A dupla brasileira chegou em 19.º, 11.º e 18.º lugar nas provas deste sábado e encerraram a participação na 16.ª posição, com 147 pontos perdidos.

Na RS:X feminina, Patricia Freitas participou da "medal race" neste sábado. Ela terminou a disputa decisiva na oitava posição, encerrando a sua participação na classificação geral na 10.ª colocação, com 133 pontos perdidos. A medalha de ouro ficou com a chinesa Lu Yunxiu, a prata com a francesa Charline Picon e o bronze com a britânica Emma Wilson.

Na classe Finn, Jorge Zarif é o 14.º no geral, com 74 pontos perdidos. Nas duas regatas deste sábado, o brasileiro ficou em 14.º e em 13.º. O líder é o britânico Giles Scott, com 20 pontos perdidos. E na Nacra 17, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino estão na nona posição, com 63 pontos perdidos. Nas regatas deste sábado, eles chegaram em 2.º, 7.º e 6.º lugares.

A disputa da vela nos Jogos Olímpicos prossegue neste domingo. O bicampeão olímpico Robert Scheidt disputa a "medal race" da classe Laser. O velejador tem chances de conquistar a medalha de prata ou a de bronze. Também estão previstas as últimas regatas da fase de classificação da Finn e da Nacra 17, além das disputas da 470 feminina e masculina.