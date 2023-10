Martin vence duelo emocionante com Bagnaia e Binder na Tailândia e encosta no líder da MotoGP

A etapa da Tailândia reservou uma das melhores corridas da temporada da MotoGP. Jorge Martin faturou a vitória no Circuito Internacional de Chang, em Buriram, após uma longa e emocionante disputa com Brad Binder e com o atual campeão Francesco Bagnaia. O piloto da KTM cruzou a linha de chegada em segundo, mas foi punido por exceder os limites de pista na última volta, deixando a segunda colocação para Peco Bagnaia. Este foi o quarto pódio com menor diferença entre os pilotos da história da MotoGP, com apenas 0s253 de diferença entre os pilotos. Restando três etapas para o fim da temporada (Malásia, Catar e Espanha, em Valência), Jorge Martin tira mais cinco pontos de diferença para Bagnaia na disputa do título e fica a apenas 13 do rival. São 389 para o italiano e 376 para o espanhol. Marco Bezzecchi ficou em quarto neste domingo e segue na terceira posição do campeonato, com 310 pontos. Binder, que fez uma grande corrida, tem 249 pontos e está em quarto. "Estou feliz porque o objetivo era conquistar o máximo de pontos e consegui vencer a sprint e a corrida principal. Isso é ótimo. Não posso mentir, estou começando a sentir um pouco a pressão, sem dúvida. Acho que os erros nas últimas corridas tornaram difícil para mim chegar a esta corrida, mas também me fizeram mais forte", disse Martin após a vitória. A corrida foi repleta de emoção. Martin largou na frente, Binder aplicou enorme pressão sobre ele durante todo o trajeto. Bagnaia partiu de sexto, foi conquistando posições e entrou no top 3 após queda de Alex Marquez a 14 voltas do fim. O sul-africano assumiu a ponta faltando cinco voltas e seguiu assim até a penúltima, quando Martin retomou a ponta. Foi aí que Bagnaia surpreendeu e quase conseguiu uma ultrapassagem dupla, de forma inesperada. Martin fechou o meio e impediu que o italiano concretizasse a manobra. Aleix Espargaró foi o quinto colocado, mas recebeu uma penalidade de três segundos devido à pressão dos pneus, que estava inferior aos parâmetros recomendados pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo). Com isso, ele caiu para a oitava colocação. Fabio Quartararo herdou o quinto lugar, seguido por Marc Marquez e Luca Marini. Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco completaram o top 10.

1.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), em 39min40s046 2.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 0s253 3.º - Brad Binder (AFS/KTM), a 0s114 4.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 2s005 5.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 4s550 6.º - Marc Marquez (ESP/Honda), a 5s362 7.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 6s778 8.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 7s303 9.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini), a 7s569 10.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 9s377 11.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 11s168 12.º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 11s990 13.º - Enea Bastianini (ITA/Ducati), a 12s323 14.º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 14s537 15.º - Raul Fernández (ESP/Aprilia), a 15s093 16.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 17s640 17.º - Augusto Fernández (ESP/KTM), a 21s307 18.º - Pol Espargaró (ESP/KTM), a 21s435 Não completaram a corrida - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), Alex Marquez (ESP/Gresini) e Miguel Oliveira (POR/Aprilia)