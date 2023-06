Martin segura pressão de Bagnaia e vence etapa da Alemanha da MotoGP

Numa disputa acirrada da largada à bandeirada, o espanhol Jorge Martin superou o italiano Francesco Bagnaia, atual campeão da MotoGP, e venceu a etapa da Alemanha, neste domingo, no tradicional circuito de Sachsenring, na cidade de Hohenstein-Ernstthal. O francês Johann Zarco completou o pódio.

Emocionado, Martin celebrou apenas a sua segunda vitória na principal categoria da motovelocidade mundial. A primeira havia sido obtida em 2021. Foi ainda seu 11ª pódio na categoria. O piloto de 25 anos, da equipe Pramac, ocupa o segundo lugar geral no campeonato e reduziu a vantagem de Bagnaia.

O italiano da Ducati chegou aos 160 pontos, contra 144 do vice-líder. O também italiano Marco Bezzechi, da equipe VR46, figura no terceiro posto geral, com 126.

Atual líder da temporada, Bagnaia largou da pole position, mas perdeu a ponta logo na largada. Martin surpreendeu na partida da prova e, a partir daí, os dois se apresentaram como os protagonistas da etapa alemã.

O italiano recuperou a primeira ao fim da primeira volta. Mas não se sustentaria na posição por muito tempo. Os dois pilotos se alternavam na colocação de destaque entre preocupação com o desgaste dos pneus e o cuidado para não deixar o rival abrir muita vantagem.

A 10 voltas do fim, a disputa voltou a esquentar. Bagnaia passou de novo o espanhol e as trocas de posições se tornaram frequentes, até mesmo com toques entre os pneus de ambos. Quando faltaram seis voltas para a bandeirada final, Martin retomou a liderança e segurou a pressão até cruzar a linha de chegada na frente, com Bagnaia ao seu lado.

FASE DIFÍCIL

E, mais uma vez nesta temporada, a corrida não contou com a presença de Marc Márquez. O espanhol, considerado um dos maiores da história da MotoGP, teve um fim de semana para esquecer. No início deste domingo, no aquecimento, ele sofreu sua quinta queda no circuito alemão e decidiu ficar fora da prova após confirmar uma fratura no polegar da mão esquerda.

Márquez simplesmente não completou nenhuma prova na atual temporada. Sua modesta pontuação no Mundial vem apenas das corridas sprints. Na pior fase de sua carreira, o piloto somou seu quarto abandono consecutivo na MotoGP pela primeira vez em sua longa trajetória no campeonato - começou há exatos 10 anos.

Confira o Top 10 da etapa da Alemanha:

1º - Jorge Martin (ESP/Pramac), em 40min52s4490

2º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 0s064

3º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 7s013

4º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46 Racing), a 8s430

5º - Luca Marini (ITA/VR46 Racing), a 11s679

6º - Jack Miller (AUS/KTM), a 11s904

7º - Alex Márquez (ESP/Gresini), a 14s040

8º - Enea Bastianini (ITA/Ducati), a 14s859

9º - Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini), a 17s061

10º - Miguel Oliveira (POR/Aprilia), a 19s648