Martín bate recorde e faz pole no GP da Malásia; Bagnaia e Quartararo não brilham

(via Agência Estado)

Jorge Martín, da Pramac, voltou a ser pole position pela segunda etapa consecutiva na MotoGP. Com holofotes voltados para a disputa do título entre Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, o piloto espanhol foi quem dominou o classificatório do GP da Malásia, estabelecendo um novo recorde de tempo no Circuito Internacional de Sepang com uma volta de 1min57s. Enea Bastianini largará na P2, seguido por Marc Marquez, que cravou o terceiro melhor tempo.

Novo líder do campeonato com 233 pontos e com possibilidades de confirmar o título já neste penúltima etapa da temporada, o italiano Francesco Bagnaia caiu durante a volta 4 do Q2, quando corria para superar o tempo de Martín. Com isso, o italiano largará na nona posição do grid. Com uma lesão nos dedos da mão, Fabio Quartararo não foi bem no classificatório e largará na 12ª colocação. O francês é vice-líder do torneio, com 219 pontos.

"Eu não me importo com a disputa do título, isso é problema deles. Eu sabia que podia bater o recorde da pista, mas não com este calor. Os outros pilotos também sofreram, mas tive algo a mais para ser melhor que eles. Estou mais satisfeito com meu ritmo do que por ter conquistado a volta mais rápida. Sair na frente vai me ajudar muito", afirmou Martín após garantir a pole.

"Sou humano e posso sentir a pressão, mas creio que isso é normal. Tinha que ter sido inteligente suficientemente para entender que com meu ritmo poderia me colocar na primeira linha sem forçar tanto, mas exagerei na curva quatro e perdi a roda dianteira. Este foi meu grande erro", declarou "Peco" Bagnaia.

Marco Bezzecchi, que conquistou sua primeira pole no GP da Tailândia recentemente, voltou a desempenhar bem no classificatório e largará em quarto. Alex Rins fica na quinta colocação, seguido por Luca Marini e Franco Morbidelli. Maverick Viñales, Bagnaia e Aleix Espargaró fecham o top. Joan Mir largará em 11º, na frente de Quartararo.

Confira a ordem de largada para a Etapa da Malásia:

1º Jorge Martin (Pramac), 1min57s790

2º Enea Bastianini (Gresini) 1min58s246

3º Marc Marquez (Honda) 1min58s454

4º Marco Bezzecchi (VR46) 1min58s490

5º Aleix Rins (Suzuki) 1min58s575

6º Luca Marini (VR46) 1min58s579

7º Franco Morbidelli (Yamaha) 1min58s654

8º Maverick Viñales (Aprilia) 1min58s766

9º Francesco Bagnaia (Ducati)1min58s862

10º Aleix Espargaró (Aprilia) 1min58s935

11º Joan Mir (Suzuki) 1min59s145

12º Fabio Quartararo (Yamaha) 1min59s215

13º Brad Binder (KTM) 1min59s053

14º Jack Miller (Ducati) 1min59s064

15º Cal Crutchlow (Yamaha) 1min59s256

16º Fabio Di Giannantonio (Gresini) 1min59s278

17º Pol Espargaró (Honda) 1min59s363

18° Johann Zarco (Pramac) 1min59s690

19º Miguel Oliveira) (KTM) 1min59s699

20º Remy Gardner (KTM)1min59s803

21º Alex Márquez (LCR) 2min00s008

22º Raul Fernandez (KTM) 2min00s077

23º Tesuta Nagashima (Honda) 2min00s803

24º Darry Binder (Yamaha) 2min10s717