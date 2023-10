Marselha x Lyon é adiado no Francês após ataque a ônibus e ferimentos no técnico Fabio Grosso

O clássico entre Olympique e Lyon que seria disputado neste domingo em Marselha, pelo Campeonato Francês, acabou adiado após o técnico visitante, Fabio Grosso, ser atingido por estilhaços após o ônibus da delegação ser apedrejado na chegada ao estádio.

O treinador precisou receber atendimento e ficou com cortes no rosto e na cabeça, o que fez o Lyon se negar a entrar em campo.

O Lyon detalhou o incidente em uma nota no seu site oficial. "Várias janelas de segurança foram quebradas por projéteis pesados de natureza desconhecida. Esses mesmos projéteis penetraram no interior do ônibus. O técnico Fabio Grosso e seu auxiliar Raffaele Longo foram atingidos diretamente e ficaram gravemente feridos no rosto durante o ataque. Presentes com eles no ônibus, os jogadores e a comissão técnica também foram profundamente afetados pela violência deste ataque, que o Olympique de Lyon condena veementemente."

O Marselha também se pronunciou pelo acontecido. "Olympique de Marselha lamenta os incidentes inaceitáveis, ocorridos esta noite em torno do estádio Orange Vélodrome, contra o ônibus da equipe profissional e também contra os carros dos torcedores do Lyon. O clube deseja uma rápida recuperação ao técnico do Lyon, Fabio Grosso, e condena veementemente este comportamento violento que não tem lugar no mundo do futebol e na sociedade", disse o Olympique em nota.

"O clube cumpre a decisão da Liga de Futebol Profissional e mantém-se à disposição para que o encontro marcado para este domingo, 29 de outubro, se realize o mais rapidamente possível e nas melhores condições possíveis no Stade Orange Vélodrome", completou.