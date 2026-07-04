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ANFITRIÃO ELIMINADO

Marrocos vence Canadá por 3 a 0 e é o primeiro classificado para as quartas da Copa

Seleção africana supera pressão inicial, conta com brilho do meia Ounahi e agora aguarda o vencedor de Paraguai x França

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 16:20:21 Editado em 04.07.2026, 16:20:15
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Marrocos vence Canadá por 3 a 0 e é o primeiro classificado para as quartas da Copa
Autor Marrocos venceu Canadá por 3 a 0 - Foto: Divulgação / Fifa

O Marrocos garantiu a primeira vaga para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Canadá por 3 a 0, neste sábado (4), em Houston, nos Estados Unidos. Com o resultado, a equipe norte-americana tornou-se o primeiro país-sede a ser eliminado do torneio, marcando também a sua despedida inédita da fase de mata-mata da competição. A seleção africana, por sua vez, mantém o sonho de repetir a histórica campanha de 2022, quando alcançou a semifinal, e agora aguarda o vencedor do confronto entre Paraguai e França, que ocorre ainda neste sábado, para conhecer o seu próximo adversário.

-LEIA MAIS: Seleção deve ter Martinelli entre os titulares contra a Noruega; veja a provável escalação

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Os gols da classificação marroquina foram comandados pelo meia Azzedine Ounahi, que balançou as redes duas vezes, e por Soufiane Rahimi, responsável por fechar o placar. O triunfo absoluto na segunda etapa compensou um início de partida complicado para os africanos. Os primeiros 45 minutos foram de amplo domínio canadense, com o atacante Jonathan David criando duas grandes oportunidades de abrir o marcador, ambas frustradas por defesas cruciais do goleiro Bono. O primeiro tempo também foi marcado por muita disputa física, resultando em seis cartões amarelos aplicados pelo árbitro Michael Oliver, sendo quatro para o Marrocos e dois para o Canadá.

O cenário do confronto mudou logo após o intervalo, com os marroquinos demonstrando eficiência. Aos quatro minutos do segundo tempo, em uma jogada ensaiada, Hakimi cruzou a bola para a área e Ounahi bateu de primeira, superando o goleiro Maxime Crépeau. A desvantagem obrigou a equipe canadense a se lançar ao ataque em busca do empate, mas os anfitriões voltaram a desperdiçar chances, esbarrando em cobrança de falta mal executada por David e em mais uma grande defesa de Bono após chute de Buchanan.

Explorando a velocidade nas transições para punir os espaços deixados pelo adversário, o Marrocos não perdoou e definiu a partida na reta final. Aos 37 minutos, Ounahi ampliou a vantagem com um chute forte após receber um passe preciso de Brahim Díaz. Já nos acréscimos, com a equipe canadense totalmente exposta, Soufiane Rahimi marcou o terceiro gol, sacramentando o placar em Houston e carimbando o passaporte marroquino para a próxima fase do Mundial.

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Azzedine Ounahi Canadá Copa do Mundo 2026 eliminação Futebol marrocos
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