Marrocos tem retorno de zagueiro titular para enfrentar o Brasil no Mundial

A seleção do Marrocos terá um reforço importante vindo do departamento médico para a estreia na Copa do Mundo contra o Brasil, neste sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O zagueiro Noussair Mazraoui recuperou-se de uma lesão no ombro e foi liberado para a partida, que terá transmissão ao vivo da TV Globo, do sportv e da getv.

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O confronto é o único da primeira fase do Mundial que reúne duas seleções do Top 10 do ranking da Fifa, com os marroquinos atualmente na oitava posição, dois postos acima dos brasileiros.

Mazraoui, que defende o Manchester United, havia sofrido uma subluxação no ombro no primeiro tempo do amistoso contra a Noruega, no último domingo. Após desfalcar os treinos em solo norte-americano por alguns dias e virar dúvida para a estreia, o defensor, considerado peça fundamental na zaga marroquina, retornou aos trabalhos coletivos na última quinta-feira e teve sua escalação confirmada.

Apesar do retorno de Mazraoui, o Marrocos enfrentou problemas físicos graves ao longo da semana e precisou cortar dois jogadores da lista oficial. O zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marseille, e o atacante Abde Ezzalzouli, do Real Betis, foram desconvocados por lesão. Para os seus lugares, a comissão técnica chamou Marwane Saadane, do Al Fateh, e Amine Sbai, do Angers.

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Por meio de suas redes sociais, Aguerd explicou que a ausência não decorre de uma recaída da lesão que também o tirou do amistoso contra os noruegueses, mas sim de uma avaliação física. O defensor afirmou que, em comum acordo com a comissão técnica, entendeu que seu nível de desempenho atual não seria suficiente para ajudar a equipe na fase de grupos, optando por focar na recuperação e apoiar os companheiros como torcedor durante o torneio.