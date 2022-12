Marrocos promete processar site que disse que jogador era 'salafista infiltrado'

(via Agência Estado)

A Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF) prometeu neste domingo acionar a Justiça contra um portal de notícias do país por conta de um artigo que criticou o atacante Zakaria Aboukhlal e o apontou como um "salafista infiltrado" na seleção do Marrocos durante a Copa do Mundo do Catar.

"A FRMF condena veementemente o tratamento reservado por este site à pessoa e ao comportamento do jogador e que causa prejuízo à imagem da seleção nacional e a todos os seus componentes", registrou a entidade, em comunicado. "A FRMF avisa que usará todos os recursos à disposição para proteger os membros da seleção nacional de todas as falsas acusações que afetem sua vida pessoal ou seu comportamento no exercício do dever nacional."

O comunicado é uma resposta da federação a um artigo publico pelo site Achkayen, nesta semana, com o título "Aboukhlal, un salafista infiltrado na seleção nacional". No texto, portal diz que o atacante tentou converter seus companheiros de time ao Salafismo, uma vertente do Islã considerada fundamentalista.

Além de rejeitar o conteúdo do artigo, a federação de futebol do Marrocos defendeu o jogador. "A FRMF lembra que Zakaria Aboukhlal adotou, assim como os seus companheiros, um comportamento exemplar que levou à conquista dos resultados honrosos pelo time nacional na Copa do Mundo."

A seleção marroquina fez história no Mundial do Catar ao terminar em quarto lugar, a melhor colocação de uma equipe africana na história das Copas. O feito contou com triunfos sobre seleções de maior tradição, como Espanha e Portugal, no mata-mata.

Aboukhlal, de 22 anos, esteve em campo em quatro das sete partidas disputadas por sua seleção na Copa. E marcou um dos gols da equipe na vitória sobre a Bélgica, na fase de grupos. O jogador atua no Toulouse, da França.