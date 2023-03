Marrocos encara Brasil para provar que campanha histórica na Copa não foi casual

(via Agência Estado)

O time que encantou o mundo no Catar encara neste sábado, às 19h (de Brasília), a seleção pentacampeã que decepcionou mais uma vez em um Mundial. Sensação da última Copa, o Marrocos se apresenta diante de sua torcida pela primeira vez desde a campanha histórica no Oriente Médio e promete ser um importante teste para o Brasil, que dá início à sua reformulação.

Equipe disciplinada, organizada taticamente e que derrubou o clichê de que africanos defendem mal, o Marrocos terminou a disputa na quarta colocação, deixando Espanha e Portugal pelo caminho até perder na semifinal para a França e a disputa pelo terceiro lugar para a Croácia, algoz do Brasil.

Marrocos joga com a seleção brasileira pela primeira vez após a jornada de brilho no Catar para provar que não foi fortuito seu bom desempenho no Mundial. Fazer um bom papel diante de um renovado selecionado brasileiro é a meta dos marroquinos, os primeiros representantes do continente africano a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo nos 92 anos de competição.

Agora no 11º lugar do ranking da Fifa, escalando 11 posições graças ao desempenho no Mundial catariano, a seleção comandada por Walid Regragui se apresenta em Tânger com suas principais estrelas: o goleiro Yassine Bounou, o volante Sofyan Amrabat, o meia Boufal, o atacante Ziyech e o lateral-direito Hakimi, que está sendo investigado por estupro na França.

O astro marroquino, companheiro de Neymar, Messi e Mbappé no Paris Saint-Germain, foi acusado de estupro por uma jovem em fevereiro, dentro de sua casa em Boulogne-Billancourt, subúrbio da capital francesa. O jogador está proibido de entrar em contato com a mulher, mas pode deixar a França. Portanto, está liberado para enfrentar o Brasil e, depois, o Peru, dia 28, em Madri.

O treinador do Marrocos defendeu Hakimi e explicou por que se sentiu à vontade para convocá-lo. "Estamos com ele. Existe a presunção de inocência. Até prova em contrário, nós e todos os marroquinos apoiamos Ashraf. Nós o apoiamos", afirmou Regragui.

"Ele está tranquilo, isso é o mais importante. Estamos de todo o coração com ele. Acho que vai fazer bem a ele voltar ao Marrocos, sentir o apoio de todos. É uma pessoa forte dentro e fora do campo", acrescentou o técnico, exaltado como um dos grandes responsáveis pelo quarto lugar conquistado no Mundial.

Nesta semana, Regragui foi presenteado com um quadro de seu rosto pintado por um detento de um presídio que a delegação marroquina visitou na cidade de Sale, como parte de um programa de reabilitação de presos e promoção do esporte no sistema carcerário. Os presos também grafitaram muros do local com imagens dos rostos dos atletas em homenagem à campanha histórica no Catar.

RAMADÃ

O jogo está marcado para as 22h no horário local em virtude do Ramadã, o maior ato de obediência religiosa do mundo. O evento celebrado pelos muçulmanos é considerado sagrado e os fiéis devem praticar o jejum, um dos cinco pilares do islamismo. Eles se abstêm de comer, beber - mesmo água -, fumar, falar palavras obscenas ou manter relações sexuais do amanhecer ao anoitecer.

O jejum começa antes do amanhecer, geralmente às 4 horas, depois que as pessoas comem uma refeição reforçada, o suhoor, capaz de oferecer energia para o corpo ao longo de todo o dia longe de alimentos, e termina apenas ao anoitecer, normalmente às 19h30, após a oração da tarde, quando o muçulmano se reúne com amigos, parentes e vizinhos para a refeição de quebra de jejum, chamada de iftar. Por isso que a partida será disputada no fim da noite.

O jejum é obrigatório para todos os muçulmanos a partir da adolescência, exceto para pessoas idosas, doentes, grávidas ou para os que estejam viajando nesse período. Os que têm condições devem cumpri-lo em outros dias antes que o ano termine. A prática é um dos cinco pilares básicos que todo muçulmano com condições físicas e financeiras deve cumprir.