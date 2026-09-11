Marrocos e Espanha voltam a aquecer disputa por final da Copa de 2030; entenda

Quase dois meses após a disputa da decisão da Copa do Mundo de 2026, Marrocos e Espanha travam uma enorme disputa para sediar a final da edição de 2030. Depois de Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF), afirmar que o país irá receber a partida, o primeiro-ministro da nação africana tratou de desmentir a declaração.

"Não ofereça a realização da grande final ao Marrocos enquanto ainda não discutimos o assunto com nossos aliados, Espanha e Portugal. Parem de usar promessas eleitorais para nos passar a perna. Essas são questões enormes. Decidir onde a final será realizada é uma questão de grande importância", falou Aziz Akhannouch em um comício.

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Lekjaa disse que o Marrocos sediará a final na última quinta-feira, 10, durante o evento de um partido político na cidade de Casablanca. Na região, está sendo construído o Grand Stade Hassan II, estádio que terá a capacidade para 115 mil pessoas.

Rafael Louzan, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), já disse anteriormente que o representante europeu deve ser a sede da decisão. "Embora nenhuma decisão tenha sido tomada, acredito que a Espanha é o lugar, porque não poderia ser de outra forma", revelou à rádio Cadena SER.

"Acredito que a capacidade organizacional da Espanha para grandes eventos está acima de qualquer questionamento e, por isso, a realidade determina que a grande final não pode e não deve ser realizada em nenhum outro lugar que não seja a Espanha", completou.

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Diante desta briga acirrada, a Fifa manteve seu posicionamento de que o palco da final da Copa do Mundo de 2030 será decidido "em seu devido tempo".

Além da Espanha e do Marrocos, o próximo Mundial será sediado em Portugal. Argentina, Paraguai e Uruguai também receberão alguns jogos, em comemoração aos 100 anos da competição.