Marreco conquista segundo lugar em Limeira e segue na briga pelo título da MIT Cup 2026

Resultado mantém equipe de Apucarana na disputa pelo título da temporada, que será definido na grande final da competição

O piloto de Apucarana (PR), Otávio Enz, o Marreco, e o navegador Sidão conquistaram o segundo lugar na etapa de Limeira (SP), disputada no último fim de semana pela MIT Cup 2026. O resultado mantém a dupla na disputa pelo título da temporada, que será definido na grande final da competição.

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A etapa foi marcada por condições climáticas desafiadoras, com fortes chuvas que mudaram as condições da pista ao longo das três baterias. A primeira foi disputada com o piso completamente molhado e escorregadio. Na segunda, os competidores enfrentaram trechos molhados e secos, enquanto a terceira ocorreu integralmente em pista seca.

Mesmo diante das mudanças, Marreco e Sidão demonstraram consistência e competitividade, garantindo um importante resultado para a Zenz Rally Team nesta reta final do campeonato.

A grande final da MIT Cup 2026 será realizada no dia 14 de novembro, no Autódromo de Mogi Guaçu (SP), quando serão definidos os campeões da temporada.

