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Marreco conquista segundo lugar em Limeira e segue na briga pelo título da MIT Cup 2026

Resultado mantém equipe de Apucarana na disputa pelo título da temporada, que será definido na grande final da competição

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Marreco conquista segundo lugar em Limeira e segue na briga pelo título da MIT Cup 2026
Autor Foto: DIVULGAÇÃO

O piloto de Apucarana (PR), Otávio Enz, o Marreco, e o navegador Sidão conquistaram o segundo lugar na etapa de Limeira (SP), disputada no último fim de semana pela MIT Cup 2026. O resultado mantém a dupla na disputa pelo título da temporada, que será definido na grande final da competição.

- LEIA MAIS: Atleta de Apucarana representa o Brasil no Pan-Americano de Kung fu na Argentina

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A etapa foi marcada por condições climáticas desafiadoras, com fortes chuvas que mudaram as condições da pista ao longo das três baterias. A primeira foi disputada com o piso completamente molhado e escorregadio. Na segunda, os competidores enfrentaram trechos molhados e secos, enquanto a terceira ocorreu integralmente em pista seca.

Mesmo diante das mudanças, Marreco e Sidão demonstraram consistência e competitividade, garantindo um importante resultado para a Zenz Rally Team nesta reta final do campeonato.

A grande final da MIT Cup 2026 será realizada no dia 14 de novembro, no Autódromo de Mogi Guaçu (SP), quando serão definidos os campeões da temporada.

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