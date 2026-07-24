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Mark van Bommel é oficializado o novo técnico da Bélgica: 'É uma grande honra'

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 12:10:00 Editado em 24.07.2026, 12:18:13
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A Bélgica anunciou nesta sexta-feira, 24, a contratação de Mark van Bommel como novo técnico da seleção nacional. O treinador, de 49 anos, iniciará oficialmente o trabalho à frente dos Red Devils em 15 de agosto de 2026 e terá vínculo válido até a disputa da Eurocopa de 2028.

A Bélgica anunciou nesta sexta-feira, 24, a contratação de Mark van Bommel como novo técnico da seleção nacional. O treinador, de 49 anos, iniciará oficialmente o trabalho à frente dos Red Devils em 15 de agosto de 2026 e terá vínculo válido até a disputa da Eurocopa de 2028.

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Antes de seguir para a carreira de treinador, Van Bommel teve uma trajetória de destaque como jogador. O ex-volante defendeu clubes como PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern de Munique e Milan, além de ter disputado 79 partidas pela seleção holandesa, com dez gols marcados. Seu principal resultado com a equipe nacional foi o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Para compor a comissão técnica, a Federação Belga de Futebol também anunciou três auxiliares: os holandeses Boudewijn Zenden e Reinier Robbemond, além do belga Maarten Martens.

O diretor esportivo da Federação Belga, Vincent Mannaert, destacou a experiência do novo treinador e de sua comissão.

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"Estou verdadeiramente encantado por Mark van Bommel e seus assistentes terem aceitado este desafio. Eles são altamente motivados e ambiciosos, e estou convencido de que, com sua experiência internacional como treinadores e jogadores, estarão perfeitamente preparados para ajudar nossos Diabos Vermelhos a continuar evoluindo, alcançar resultados e atingir todo o seu potencial, individualmente e como equipe."

Van Bommel também falou sobre o novo desafio e projetou o trabalho à frente da seleção belga:

"É uma grande honra me tornar o técnico da Bélgica. Gostaria de agradecer à Federação Belga de Futebol pela confiança em mim. A Bélgica tem jogadores excepcionais e um potencial enorme. Junto com minha comissão técnica, queremos construir uma equipe disciplinada, ambiciosa e corajosa o suficiente para competir com os melhores", iniciou.

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"O sucesso nunca é garantido, mas trabalho duro, honestidade e comprometimento são. Daremos tudo para ajudar esta equipe a melhorar todos os dias e deixar o povo belga orgulhoso. Estou ansioso para conhecer os jogadores, a comissão técnica e os torcedores, e começar juntos este novo capítulo", completou o treinador.

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