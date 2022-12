Mário Fernandes é liberado do CSKA e grava vídeo anunciando chegada ao Inter

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Internacional ainda não anunciou oficialmente, mas o defensor Mário Fernandes já parece fazer parte dos planos do clube gaúcho para a temporada de 2023. O jogador recebeu a liberação do CSKA e, por meio de um vídeo, disse que vai defender a equipe de Porto Alegre.

continua após publicidade .

"Durante esse ano de 2023, estarei jogando no Internacional de Porto Alegre, queria agradecer ao Roman (Babayev, dirigente do clube), aos torcedores e todo mundo aí da Rússia pelo carinho e respeito que sempre tiveram comigo. Valeu, um grande abraço a todos e sempre estarei na torcida pelo CSKA."

A postagem foi feita pelo empresário do atleta, Jorge Machado, e apagada logo depois. Mário Fernandes, de 31 anos, demonstrou a intenção de retomar a carreira no Brasil e teve o aval de seu clube atual para mudar de ares.

continua após publicidade .

No CSKA desde 2012, Mario Fernandes tinha contrato até o final da temporada de 2024. Pelo clube, ele atuou em 329 partidas e marcou 11 gols dando ainda 47 assistências. Sua passagem no exterior foi de conquistas. Ele ganhou o Campeonato Russo três vezes, obteve dois títulos de Supercopa e conquistou ainda uma Copa da Rússia.

Com a cidadania local desde 2016, Mario Fernandes disputou a Copa a do Mundo de 2018 pela Rússia. Foram 33 jogos no total pela seleção, com cinco gols e três assistências.