Mário Fernandes chega para ajudar Inter em várias posições: 'Onde o Mano decidir'

Mário Fernandes foi apresentado nesta quinta-feira no Internacional, se colocando à disposição do técnico Mano Menezes para atuar em diversas posições. Apesar de ser lateral-direito, o polivalente jogador garantiu que pode atuar, também, como zagueiro ou volante.

"Comecei minha carreira como zagueiro, depois atuei como lateral. Mas o que importa é ajudar o Internacional", disse, mostrando humildade. "O Mano vai decidir onde devo jogar e se devo jogar. Respeito os jogadores que aqui estão, estou chegando agora. Onde o Mano quiser, se for de zagueiro, lateral ou volante, estou aqui para ajudar o Internacional", afirmou.

Depois de polêmica com o rival Grêmio, com dirigentes garantindo que o time colorado teria de desembolsar muita grana para arcar com o salário do jogador, Mário Fernandes resolveu acabar com os boatos e garantiu que o retorno ao Brasil - é naturalizado russo - não foi por dinheiro.

"Tive muitas sondagens. Não só agora, mas no meio do ano também. Deixo claro que não foi por dinheiro que voltei para o Brasil", disse. "Se fosse, teria ficado lá na Rússia, porque meu contrato é muito bom (com o CSKA). Como falei, foi de extrema importância como o Inter chegou até mim. O interesse que eles demonstraram, o projeto que foi passado. O William (Thomas, diretor executivo) me ligou, eu falei com o presidente, falei com o Mano, e eles me deixaram confiantes de que realmente queriam contar comigo", afirmou. "Quando conversei com eles, não tive dúvida que era o Inter que eu iria escolher."

Apesar de se colocar à disposição por outras posições, o reforço fez questão de falar sobre a briga pela posição na direita. "O Bustos é um grande lateral. Estou aqui para ajudar o Internacional. Acompanhei o time, sei que o Bustos é um grande jogador e, como falei, quando o Mano achar que eu devo jogar, estou à disposição", afirmou. "Vim para ajudar o clube. Tenho me cuidado, já faz, praticamente, quatro meses que estou treinando. E claro, vai ter a pré-temporada agora, que vai me ajudar muito. Vamos ver no dia a dia como eu vou estar."M