Marini consegue pole na etapa do Catar de MotoGP e ofusca favoritos ao título

Com uma última volta perfeita, o italiano Luca Marini conseguiu desbancar seu compatriota Fabio Di Giannantonio do primeiro lugar da tomada de tempos deste sábado, em Lusail e ganhou o direito de largar na pole para a Etapa do Catar, penúltima corrida da temporada, que acontece na madrugada deste domingo. O piloto da VR46 apostou em sua última volta para fazer a marca de 1min51s762. A seu lado, na primeira fila, vão largar Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, que terminou em terceiro lugar. Os dois principais candidatos ao título saem logo atrás. Francesco Bagnaia é o quarto colocado e vai ter a companhia de Jorge Martín, no quinto posto. O Q1 foi bastante disputado, mas quem conseguiu cravar o melhor tempo foi o francês Johann Zarco, que obteve a marca de 1min52s382 e não deu chances de aproximação para seus concorrentes. Aproveitando o bom desempenho da sua Pramac, ele conseguiu superar Jorge Martin e Luca Marini. Fabio Di Giannantonio bem que tentou aumentar o seu ritmo, mas não conseguiu ameaçar, de fato, a performance de Zarco. No Q2, a Gresini de Di Giannantonio começou a fazer a diferença e ele dominou a liderança durante boa parte da sessão de treinos. No final, Luca Marini surpreendeu com sua VR46 e conseguiu pular para a liderança garantindo o primeiro lugar com 1min51mins762. Alex Marquez finalizou o treino com o terceiro lugar com Francesco Bagnaia em quarto e Jorge Martin na quinta posição. Destaque no Q1, Zarco acabou terminando o Q2 apenas na sexta colocação. O treino livre que ocorreu na manhã deste sábado foi marcado por um incidente. Aleix Espargaró desferiu um tapa no capacete de Franco Morbidelli. O caso está sendo analisado pelos organizadores da competição que avaliam a situação para o caso de aplicação de uma punição. A sessão contou ainda com um acidente. Takkaki Nakagami caiu quando restavam nove minutos para o fim do Q1 e larga em último.

