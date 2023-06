Marinho notifica o Flamengo para ser reintegrado; Gabigol tem lesão detectada

Fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli desde que se recusou a viajar para o Chile, na última quarta-feira, para enfrentar o Ñublense, na Libertadores, o atacante Marinho notificou o Flamengo para que seja reintegrado aos treinos junto com os profissionais. Por meio de seu estafe, uma nota foi emitida pedindo seu retorno sob a alegação de estar sendo desvalorizado no mercado.

Em negociação com o São Paulo, o atleta vem treinando em separado. Por meio de nota, a assessoria do jogador pede a reincorporação para o cumprimento do contrato até que a situação seja definida. O caso está entregue ao departamento jurídico do Flamengo.

Sem espaço no clube com Vítor Pereira, Marinho teve chances de iniciar como titular com Jorge Sampaoli, mas não correspondeu. A crise chegou ao seu ápice quando ele deixou de acatar ordem da comissão técnica.

Mas se fora de campo, o ambiente esteve movimentado, o técnico Jorge Sampaoli ganhou um problema para o duelo com o Racing. Gabigol não treinou nesta quarta e não enfrenta o time argentino. Com lesão no quadríceps da perna esquerda, ele também é dúvida para o confronto do final de semana com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante, que já ficou de fora do clássico com o Vasco, segue em tratamento. A parada dos jogos para os amistosos da data FIFA pode ajudar o atleta nesta fase de recuperação da contusão.