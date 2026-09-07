Mariano Sosa volta ao comando do Sport para tentar o acesso na Série B

Confiante na possibilidade de brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, a direção do Sport acertou o retorno do técnico argentino Mariano Soso, de 45 anos, com um contrato curto, que vai somente até o final de novembro.

Após o encerramento da 26ª rodada, o Sport aparece na nona posição, com 38 pontos, a quatro do CRB que abre o G-6 - grupo de classificação para o playoff de acesso. Com a mudança do regulamento, apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso direto à elite em 2027. Os times entre o terceiro até o sexto colocados vão disputar as outras duas vagas.

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Mariano Soso volta ao clube, desta vez, para substituir Gilmar Dal Pozzo, demitido no domingo, um dia após a derrota por 2 a 1 para o Ceará na Arena Castelão. O argentino não trabalhava desde início de maio quando deixou o comando do Defensa y Justicia-ARG.

Em 2024 ele comandou o Leão da Ilha em 41 jogos, com 22 vitórias, dez empates e o título do Campeonato Pernambucano. Desde então, também passou por Alianza Lima-PER e Newells Old Boys-ARG, além de ampla carreira anterior no futebol sul-americano, passando por Equador, Chile, México e Paraguai, também como auxiliar técnico.

A diretoria promete apresentar o novo técnico nesta terça-feira. Enquanto isso, o auxiliar permanente Sued Lima comandou as atividades desta segunda-feira (7), visando o duelo de quinta-feira (10), às 21h30, quando enfrenta a lanterna Ponte Preta na Ilha do Retiro.

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Este jogo é válido pela 27ª rodada e, desde já, o Sport é franco favorito, porque o time paulista não vence há 20 jogos, tendo batido o recorde negativo que era do ABC de Natal, de 2015.