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Maria Clara bate campeã olímpica e conquista ouro para o Brasil no Grand Prix de Taekwondo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 18:16:00 Editado em 05.06.2026, 18:23:15
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O Brasil começou o ciclo olímpico para Los Angeles-2028 com destaque no Grand Prix de Taekwondo de Roma. Nesta sexta-feira, Maria Clara Pacheco conquistou a medalha de ouro na categoria até 57kg ao derrotar a sul-coreana Kim Yu-jin, atual campeã olímpica. Henrique Marques também subiu ao pódio ao ficar com a prata nos 80kg.

A campanha de Maria Clara foi marcada por vitórias sobre adversárias de alto nível. A brasileira estreou diante de uma medalhista olímpica, eliminou uma medalhista mundial nas quartas de final e passou pela atual campeã mundial juvenil antes de chegar à decisão.

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Na final, a luta foi uma reedição da disputa pelo título mundial da última temporada. Maria Clara controlou o combate desde o início, venceu o primeiro round por 6 a 2 e confirmou o ouro com uma atuação dominante no segundo, fechando em 14 a 2.

No torneio masculino, Henrique Marques avançou até a final da categoria até 80kg. Atual líder do ranking mundial, o brasileiro chegou à decisão após uma campanha consistente, mas acabou superado pelo espanhol Juan Antonio Milan Canovas.

Com a derrota por 2 a 0 na final, Henrique garantiu a medalha de prata. A competição na capital italiana segue até domingo e marca o início da corrida por vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

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Los Angeles 2028 Maria Claro taekwondo
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