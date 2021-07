Marcus Vinicius cai no tiro com arco e deixa Olimpíada com campanha histórica

Da Redação

Dono do melhor desempenho de um brasileiro na disputa masculina do tiro com arco em uma Olimpíada, Marcus D'Almeida Vinicius se despediu dos Jogos de Tóquio na noite desta sexta-feira, no horário de Brasília (manhã de sábado no Japão). O arqueiro carioca enfrentou o italiano Mauro Nespoli no Parque Yumenoshima e foi derrotado por 6 a 0, em duelo válido pelas oitavas de final.

continua após publicidade .

Até então, o Brasil jamais havia contado com um representante homem nesta fase da categoria. Por isso, Marcus Vinicius encerra sua participação de maneira histórica, em nono lugar, igualando Ane Marcelle do Santos, que conseguiu a mesma marca na disputa feminina durante os Jogos do Rio, em 2016. Na edição atual, ela caiu na segunda fase eliminatória.

A campanha marcante de Marcus começou com uma vitória por 7 a 1 sobre o britânico Patrick Huston, antes da vaga inédita nas oitavas ser garantida com um novo 7 a 1, dessa vez diante do holandês Sjef van der Berg. Já o confronto desta sexta-feira ofereceu mais dificuldades ao brasileiro, que, mesmo assim, teve uma atuação muito equilibrada.

continua após publicidade .

No primeiro set, ele perdeu por apenas um ponto de diferença, com 29 a 28 no placar. Nos sets seguintes, ele não acertou o dez nenhuma vez e perdeu por 28 a 26 e 26 a 25, respectivamente. Cada set vencido no tiro com arco conta dois pontos no resultado final, portanto a disputa terminou com vitória por 6 a 0 para Mauro Nespoli.

Praticante do esporte desde os 12 anos, Marcus Vinicius disputou os Jogos Olímpicos pela primeira vez em 2016, quando foi eliminado ainda na primeira rodada. Hoje com 23 anos, o arqueiro tem uma prata e um bronze nos Jogos Pan-Americanos, além de ter sido tricampeão Sul-Americano, campeão do Mundial da Juventude em 2015 e prata nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2014.