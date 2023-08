Marcus D´Almeida é bronze no Mundial e garante vaga nas Olimpíadas de Paris-2024

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O carioca Marcus D´Almeida, de 25 anos, garantiu a medalha de bronze na categoria arco recurvo, neste domingo, no Mundial de tiro com arco, em Berlim, e uma vaga na Olimpíada de Paris, em 2024. A classificação olímpica veio por causa da medalha de bronze ne etapa alemã do Mundial, que aconteceu debaixo de muita chuva.

continua após publicidade

O arqueiro brasileiro, que foi vice-campeão mundial em 2021, só foi superado, na semifinal, pelo turco Mete Gazoz, que levou o ouro ao bater na decisão o canadense Eric Peters por 6 a 4. Ainda neste domingo, o brasileiro passou por 6 a 0 pelo sul-coreano Kim Je-deok nas quartas e acabou perdendo por 7 a 3 para Gazoz (12º do mundo) na semi. Na disputa pelo bronze, superou o indonésio Arif Dwi Pangestu: 6 a 4.

"Não senti nenhuma pressão por ser atual número 1 (do ranking). Para mim é a mesma coisa: um alvo, o arco e o tiro. Eu só faço o meu melhor", afirmou o brasileiro ainda durante o mata-mata.

continua após publicidade

Em seu primeiro duelo mata-mata, D´Almeida derrotou por 7 a 1 o holandês Senna Roos. Na sequência, pelo mesmo placar, o italiano vice-campeão olímpico Mauro Nespoli (6º. do ranking).

No feminino, a checa Marie Horackova surpreendeu ao vencer a mexicana Alejandra Valencia na decisão pelo ouro por 6 a 0. Esta foi a primeira vez desde 1981 que nenhum coreano conseguiu medalha nas modalidades individuais.

Paris-24 vai ser a terceira Olimpíada de D´Almeida. Na Rio-2016 e em Tóquio-20, o carioca caiu na primeira fase e nas oitavas de final do individual, respectivamente. Outros brasileiros no Mundial da categoria foram: Matheus Zwick Ely (17º lugar), Matheus Gomes (57º).