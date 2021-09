Marcus D'Almeida conquista primeira medalha do Brasil no Mundial de tiro com arco

Da Redação

Marcus D'Almeida é vice-campeão mundial de tiro com arco. A conquista representa a primeira medalha do Brasil na modalidade. O carioca foi derrotado na decisão pelo sul-coreano Kim Woojin, campeão olímpico por equipes em Tóquio-2020. O placar da decisão deste domingo foi de 7 a 3 - com parciais de 29/27, 29/28, 27/30, 28/28 e 29/27.

Nos Jogos Olímpicos, Marcus D'Almeida já havia surpreendido com a sua precisão e por ter eliminado rivais mais fortes ao chegar nas oitavas de final. No torneio encerrado neste domingo em Yankton, nos Estados Unidos, estavam presentes os três medalhistas olímpicos da categoria individual, mas eles ficaram pelo caminho.

Por ter conquistado boa pontuação na fase preliminar do Mundial, terminando em segundo lugar, Marcus D'Almeida não precisou participar das primeiras disputas mata-mata. Na quarta fase, encarou Dan Olaru, da Moldávia, e venceu por 7 a 3, mesmo placar das oitavas de final diante do holandês Steve Wijler.

Nas quartas de final, o desafio foi superado com mais tranquilidade, com 6 a 0 contra o turco Samet Ak. Para chegar à decisão, enfrentou o terceiro colocado do ranking da fase preliminar, o americano Brady Ellison, com quem travou um duelo equilibrado, vencendo por 6 a 4.

Marcus D'Almeida tem apenas 23 anos e já conquistou medalhas de prata (individual) e bronze (por equipes) nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019 (Peru) e Toronto-2015 (Canadá), respectivamente. Também foi vice-campeão nos Jogos Olímpicos da Juventude de Nanquim-2014 (China).