Marcus D'Almeida avança às semifinais da etapa de Paris da Copa do Mundo de Tiro com Arco

Marcus D'Almeida vive grande momento no Tiro com Arco e confirmou a grande fase dando show no primeiro dia de competições na etapa de Paris da Copa do Mundo. Com quatro vitórias nesta sexta-feira, o brasileiro se garantiu nas semifinais da competição, que ocorrem no domingo, e já está na disputa por medalhas.

Grande esperança de medalha nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, o arqueiro brasileiro vem se destacando ao longo do ano e mais uma vez mostrou toda sua frieza e concentração para passar por nomes de peso, desta vez disputando a competição francesa como número 1.

O brasileiro largou na Copa do Mundo já na segunda fase e com ótimo triunfo sobre o americano Jack Willimas, por 6 a 0. Na terceira etapa, o chinês Li Zhongyuan pela frente e mais uma vitória, desta vez mais apertada, por 6 a 4.

Na quarta rodada, Marcus D'Almeida teve em seu caminho o turco Berkay Akkoyun e não tomou conhecimento do adversário, passando às quartas de final com facilidade, impondo seu segundo 6 a 0 do dia.

Por vaga entre os quatro melhores, Marcus D'Almeida teve pela frente o francês Baptiste Addis e mais uma vez saiu vencedor, desta vez por 6 a 4. O sul-coreano Lee Woo Seok será o adversário nas semifinais de domingo.

Fora do pódio em apenas duas etapas da Copa do Mundo, Marcus D'Almeida busca o bicampeonato em Paris, já que ganhou no ano passado. Apenas em 2023 o arqueiro já levou o ouro em Shanghai e em Las Vegas, além da prata em Antalya, além do bronze no Mundial em Berlim.