Marcos tira sarro de pênalti perdido por Memphis no Corinthians: 'Caiu uma bola no meu quintal'
O grande personagem da eliminação do Corinthians na Libertadores para o Estudiantes na quarta-feira, 16, foi o atacante Memphis Depay, que perdeu o pênalti decisivo no último lance do confronto. O erro do corintiano foi motivo de brincadeiras para os rivais, e o ex-goleiro Marcos não deixou passar batido o episódio.
Ídolo do Palmeiras, o ex-jogador, conhecido por seu bom humor, utilizou as redes sociais para tirar sarro da penalidade perdida pelo holandês. Em seu perfil no Instagram, Marcão postou uma foto da bola usada na Libertadores com a seguinte legenda: "Pessoal, caiu uma bola aqui no meu quintal, ceis sabe de quem é pra eu devolver?"
Após empatar em 1 a 1 na partida de ida, na Argentina, o Corinthians recebeu o Estudiantes no confronto de volta, precisando da vitória para avançar para a semifinal da Libertadores.
Porém, o time argentino saiu à frente do placar, ao balançar as redes já na reta final do segundo tempo. Até que, aos 52 minutos, após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o time paulista, após a bola pegar no braço do defensor adversário.
Assim, Memphis Depay foi o encarregado da cobrança que poderia empatar o jogo e levar a decisão da vaga para a semifinal da Libertadores para os pênaltis. Mas o atacante holandês acabou isolando a cobrança e sacramentando a eliminação corintiana no torneio continental.