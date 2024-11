Marcos Rocha renova com o Palmeiras até dezembro de 2025: 'Prazer em vestir essa camisa'

Um dos jogadores mais vencedores da história do Palmeiras, com 12 conquistas no currículo, o experiente lateral-direito Marcos Rocha, de 35 anos, acertou nesta segunda-feira a renovação de contrato por mais uma temporada. Com o novo vínculo, o jogador ficará no clube ao menos até dezembro de 2025.

"Tenho o prazer de vestir essa camisa e vontade de vencer ainda mais, deixar o nome na história. Agradeço a todos que fazem parte da Academia, porque sem essa estrutura eu não poderia estar aqui realizando meus sonhos", vibra Marcos Rocha.

Desde 2018 no Palmeiras, Marcos Rocha divide a galeria de principais campeões com o ídolo Ademir da Guia e outros nomes, casos de Junqueira, Weverton, Gustavo Gómez, Mayke e Dudu. Todos somam 12 taças. O acordo atual se encerraria no fim do ano e o clube garantiu a continuidade da parceria do titular de Abel Ferreira.

"Tenho alegria de acordar cedo, vir treinar, trabalhar, ver todos no dia a dia fazendo o melhor para que o Palmeiras vença. Já são sete anos vestindo essa camisa, com mais de 300 jogos, identidade com o clube e o torcedor, sendo vitorioso e ganhando títulos", celebra o camisa 2. "Poucos jogadores hoje em dia conseguem fazer a carreira dentro de um clube, e eu, hoje com 35 anos, bem fisicamente e mentalmente, fico feliz com a oportunidade de renovar o contrato com esse clube imenso, vitorioso."

Até o momento, Marcos Rocha acumula 323 jogos disputados pela equipe (296 como titular). São nove gols marcados e 39 assistências distribuídas. Um dos líderes do atual elenco, o lateral comenta sobre o papel de mentor para as diversas Crias da Academia que cada vez mais chegam ao profissional.

"Fui conquistando isso com o passar do tempo, ganhando a confiança do treinador e dos meus companheiros. Tento orientar, passar uma palavra de incentivo. O ano que vem será atípico, de muitos jogos e campeonatos. O Palmeiras entra para brigar por todos, então é importante ter jogadores que possam, no momento difícil, dar uma palavra amiga, de conselho, e nas horas boas saber controlar para que a euforia não atrapalhe o trabalho bonito que fazemos dentro do clube", frisa.

Apesar de já falar sobre 2025, Marcos Rocha não esquece da luta pelo tricampeonato brasileiro na atual temporada e esbanja confiança após 11 jogos de invencibilidade. Mesmo com três pontos a menos que o Botafogo, ele confia em nova taça.

"Só dependemos de nós para chegar ao final da competição brigando pelo título. Temos um jogo difícil na segunda-feira, um clássico que mexe com a emoção do torcedor. Vamos nos preparar muito bem durante a semana. Importante chegarmos bem, confiantes, acreditando que só dependemos de nós para conquistar os três pontos", destacou, frisando o embate na casa do Corinthians.

"Tenho certeza de que vamos nos preparar muito bem para 2025, tendo ainda esses sete jogos que temos de vencer para chegar ao final do Brasileirão brigando pelo título. O Palmeiras, a cada dia que passa, faz o seu melhor dentro e fora de campo para buscar resultados", completa.