Marcos Leonardo treina e deve reforçar o Santos contra o Cruzeiro

Em meio a preocupações com a defesa e o ataque do Santos, o técnico Odair Hellmann respirou aliviado nesta sexta-feira ao poder contar novamente com Marcos Leonardo no treino. O atacante participou normalmente da atividade e se credenciou para retomar o posto de titular da equipe na partida contra o Cruzeiro, no sábado, no Independência.

Marcos Leonardo vinha sendo tratado como dúvida desde que foi cortado de última hora da partida contra o Newell's Old Boys, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, na Argentina. O jogador apresentou febre e dores no corpo, com suspeita de gripe. Ele foi poupado na partida e também no treino do dia seguinte.

Na quinta-feira, fez apenas trabalho físico na academia. E, nesta sexta, voltou a trabalhar no gramado, com os companheiros de time. Assim, é certa sua escalação entre os 11 em Belo Horizonte. Odair ainda vai definir quem vai compor o trio com ele. As opções são Mendoza, Deivid, Lucas Braga e Daniel Ruiz. Ângelo deve começar no banco de reservas.

Assim, o treinador poderá concentrar suas atenções na defesa e no meio-campo, setores em que terá desfalques certos. Na zaga, Eduardo Bauermann vai cumprir suspensão. Odair, então, deve escalar Messias ao lado de Joaquim, desmanchando uma dupla que vinha se destacando na defesa santista.

No meio-campo, a baixa será o volante Dodi também por suspensão. Camacho deve entrar no setor. O Santos deve ser escalado com João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim (Luiz Felipe) e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Lucas Lima; Mendoza, Daniel Ruiz (Lucas Braga) e Marcos Leonardo.

O time da Vila Belmiro tem apenas uma vitória em três jogos no Brasileirão. Soma quatro pontos e ocupa a 11ª colocação. Se vencer o rival mineiro, subirá para a metade superior da tabela, já pensando na briga pelas primeiras posições.