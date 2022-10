Marcos Leonardo tem lesão descartada, mas é dúvida para clássico com Corinthians

(via Agência Estado)

O atacante Marcos Leonardo, que precisou ser substituído no primeiro tempo da vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na segunda-feira, teve o risco de lesão nas costas descartado após ser submetido a exame nesta terça-feira, na Vila Belmiro.

O jogador, no entanto, não está liberado para as atividades de campo e se tornou dúvida para o jogo de sábado, com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, às 19 horas, na Vila Belmiro.

Como o impacto da contusão foi forte, o departamento médico prefere agir com cautela e vai avaliar a evolução do quadro do atleta durante a semana antes de liberá-lo para os treinamentos.

Mas se Marcos Leonardo tem alguns dias para se recuperar e tentar ganhar condições de jogo, o zagueiro Eduardo Bauermann é desfalque certo para o confronto. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Para piorar, o defensor foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo e iniciou tratamento.

Com essa baixa na defesa, o técnico Orlando Ribeiro aguarda um parecer do seu estafe para saber das condições de Maicon. Ele segue se recuperando de uma lesão na coxa direita e seu retorno é incerto. Caso a sua ausência se confirme, a tendência é que Alex entre na zaga para jogar ao lado de Luiz Felipe.

A vitória sobre o Bragantino deu uma maior motivação aos jogadores santistas. Com 43 pontos e na 11ª colocação, o time da Vila Belmiro esta a dois pontos do América-MG, oitavo colocado.

A meta da diretoria nesta reta final é tentar terminar o Campeonato Brasileiro entre os oito primeiro colocados para vislumbrar uma vaga para a Libertadores do ano que vem.