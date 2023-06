Marcos Leonardo não treina, mas está à disposição de Odair Hellmann para reforçar o Santos

De volta ao litoral paulista após participar da eliminação para Israel na Copa do Mundo Sub-20, na Argentina, junto à seleção brasileira, o atacante Marcos Leonardo não teve tempo de participar de nenhum treinamento do Santos para o duelo com o Newell's Old Boy, mas estará à disposição do técnico Odair Hellmann. Existe até a possibilidade de que o jogador de 20 anos comece como titular, o que vai depender da avaliação de sua condição física.

Marcos Leonardo foi titular nos cincos jogos disputados pelo Brasil no Mundial e anotou cinco gols e duas assistências. Só não balançou a rede na última partida da fase de grupos, contra a Nigéria, e se despediu do torneio, após derrota por 3 a 2 para Israel nas quartas de final, como um dos principais destaques entre os brasileiros.

Enquanto ele estava ausente, o Santos encontrou em Deivid Washington, também Menino da Vila e ainda mais jovem, com 18 anos completados exatamente nesta segunda-feira, um bom substituto, mas o momento ruim vivido pelo clube não tem ajudado no desenvolvimento do garoto. Após marcar dois gols seguidos, contra Vasco e Bahia, Deivid passou a gerar grande expectativa na torcida e até tem vivido bons momentos em campo, mas não voltou a balançar as redes.

A preparação para enfrentar o time argentino foi finalizada nesta segunda-feira, com Deivid treinado entre os titulares, o que não descarta a possibilidade do retorno de Marcos Leonardo já entre os 11. A única mudança certa, contudo, é na zaga, já que Joaquim está suspenso por ter sido expulso na derrota para o Audax Italiano e deve ser substituído por Luiz Felipe, que ainda não jogou neste ano.

Santos e Newell's Old Boys se enfrentam às 21h30 desta terça-feira, pela penúltima rodada da Copa Sul-Americana, e existe o risco de que os santistas sejam eliminados precocemente. Terceiro colocado do Grupo E, com quatro pontos, o time alvinegro está longe do líder Newell's (12) e já não pode mais ficar em primeiro, única posição que garante vaga direta às oitavas de final.

A briga é com o Audax Italiano, segundo colocado, com sete pontos, que enfrenta o lanterna Blooming, ainda sem pontos. Na Sul-Americana, os segundos colocados de cada chave disputam um playoff contra eliminados da Libertadores.