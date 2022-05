Marcos Leonardo é convocado para seleção sub-20 e desfalcará Santos no Brasileiro

(via Agência Estado)

Destaque do Santos na temporada, o atacante Marcos Leonardo, de 19 anos, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para defender a seleção brasileira sub-20 no Torneio Internacional do Espírito Santo, na Data Fifa entre 31 de maio e 13 de junho. Por isso, o menino da Vila deve perder partidas do Campeonato Brasileiro, assim como o zagueiro Kaiky, também chamado por Menezes.

No período entre a apresentação dos jogadores e o encerramento da competição de base, o Santos tem partidas contra Athletico-PR e Internacional nos dias 4 e 8 de junho, respectivamente. O jogo contra o Atlético-MG, ainda sem data definida, também pode entrar na lista, pois, segundo a tabela da CBF, será encaixado entre os dias 11 e 13 de junho.

Marcos Leonardo vem sendo um dos principais jogadores do time comandado por Fabián Bustos. Depois de marcar sete gols em 40 jogos no ano passado, o seu segundo como profissional, o jovem atacante já balançou a rede oito vezes em 24 jogos na atual temporada, além de ter anotado duas assistências.

Kaiky, por sua vez, teve uma sequência como titular no início da temporada, mas sofreu uma fratura no nariz e viu a concorrência aumentar após a contratação de Maicon. Na vitória sobre o Unión La Calera, na quarta-feira, voltou a aparecer no time titular depois de quatro jogos no banco de reservas, sem ser aproveitado.

Marcos Leonardo é o único titular absoluto de um time brasileiro na lista de convocados para o torneio sub-20, mas há outros jogadores que vêm sendo aproveitados no elenco profissional de suas equipes. É o caso de nomes como Matheus Nascimento, do Botafogo, e Vitor Roque, do Athletico-PR.

O Torneio Internacional do Espírito Santo é classificatório para a Copa do Mundo Sub-20 e terá a participação de Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai. Os jogos serão no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.