Marcos Leonardo deixa ida iminente à Europa em segundo plano e assume posto de líder no Santos

Marcos Leonardo deve deixar o Santos ao fim da atual temporada para jogar no futebol europeu, mas não quer que o desfecho iminente atrapalhe sua relação com o torcedor santista em um momento tão crucial na briga contra o rebaixamento. Embora não esconda que tem negociações em andamento com clubes da Europa, o atacante de 20 anos é discreto ao comentar sobre o assunto e prefere chamar a responsabilidade como um dos líderes do elenco nesta reta decisiva do Brasileirão.

continua após publicidade

"Fico muito feliz de saber que estou correspondendo... Tenho conversas sim (com clubes da Europa), mas minha cabeça está focada no Santos, desde quando resolvi ficar aqui para ajudar a equipe, e estou ajudando. Então, foco total nesta reta final e o resto eu deixa para Deus", disse o jogador em entrevista na zona mista do Engenhão, após o importantíssimo empate por 1 a 1 com o Botafogo, domingo, pela 35ª rodada do campeonato nacional.

A postura de liderança adotada pelo jovem, autor de 21 gols nesta temporada, deu a ele a oportunidade de vestir a braçadeira de capitão do Santos durante o duelo com os botafoguenses. A faixa era do goleiro João Paulo, mas ele pediu ao técnico Marcelo Fernandes para parar de usá-la porque sentia-se pressionado. Então, Tomás Rincón virou o capitão, mas está machucado, por isso o cargo já passou por Jean Lucas e Soteldo, antes de chegar a Marcos Leonardo.

continua após publicidade

"Hoje foi mais um dia especial na minha história com o Santos. Pela primeira vez ocupei o posto de capitão da equipe em uma partida profissional. Uma honra e uma responsabilidade enormes", escreveu o atacante em publicação nas redes sociais depois do jogo, ao compartilhar fotos de si usando a braçadeira de capitão.

CICLO PERO DO FIM

Há pouco mais de um semana, Rafaela Pimenta, empresária que representa Marcos Leonardo na Europa, disse ao site italiano Cálcio Mercato que "chegou a hora" de o jovem deixar o Santos. "Já na última janela de transferências, o Marcos tinha a possibilidade de ser vendido, mas a situação esportiva do Santos era muito particular. Ele aceitou ficar porque queria ajudar até o fim do campeonato, não queria sair porque não era o certo. Mas chegou a hora da transferência. Ele quer ter uma experiência europeia e sua hora chegará neste inverno (europeu)", disse Pimenta.

continua após publicidade

O santista chegou a negociar com a Roma, do técnico José Mourinho, no meio do ano e ficou sem treinar no Santos até que a situação fosse resolvida. Como as partes não chegaram a um acordo, já que o clube italiano desejava uma saída imediata do atleta, o atacante se reapresentou e vem liderando o clube na luta para permanecer na Série A do Brasileirão. O Santos está em 14º, com 43 pontos, a dois da zona de rebaixamento.

O Santos perde muito sem o jogador no ataque. Marcos Leonardo é mais uma das jovens promessas do futebol brasileiro a se transferir para o futebol europeu ainda muito novo. Ele segue os passos de Vítor Roque, do Athletico-PR, que foi vendido ao Barcelona por 74 milhões de euros, cerca de R$ 400 milhões, e de Endrick, revelação do Palmeiras que vai deixar o clube alviverde em julho do ano que vem rumo ao Real Madrid, por R$ 408 milhões.