Marcos Leonardo aposta em retrospecto contra rival e vê clássico como decisão

Um gol a cada dois jogos. É nesse retrospecto que o atacante Marcos Leonardo se apoia para aumentar a sua motivação em campo e, por tabela, tentar ajudar o Santos a vencer o Corinthians neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Em oito confrontos diante do rival, o centroavante santista balançou as redes em quatro oportunidades.

"Tenho um histórico bom contra o Corinthians e tomara que siga assim neste domingo. É muito bom marcar gols em clássicos, principalmente contra eles. Sem que jogar este clássico é sempre muito especial", comentou o atleta.

Após um início de competição bastante complicado, o Santos vem fazendo nesta reta final uma campanha de recuperação. Com 13 pontos no Grupo A, o time da Vila não tem a classificação assegurada e precisa vencer os dois jogos que restam para conseguir se garantir na sequência do torneio. Diante deste cenário, Marcos Leonardo coloca o jogo com o Corinthians como uma autêntica decisão.

"Vai ser mais uma final, então vamos entrar com os pés no chão para buscar essa vitória e, assim, encaminhar a nossa classificação nestas duas rodadas que restam da competição", comentou o atacante.

Depois de um início de temporada turbulento que contou até com manifestação da torcida pela sua saída, o técnico Odair Hellmann vive agora uma fase diferente às vésperas do clássico. O time vem de duas vitórias e entra em campo contando com o apoio da sua torcida. Para Marcos Leonardo, esse ambiente beneficia o elenco.

"Treinar com vitória é muito melhor. Essa sequência foi muito importante, pois muda o astral aqui no dia a dia. E vamos lutar para continuar assim. A nossa torcida vai ser um fator fundamental e já esgotaram os ingressos. Feliz demais pelo apoio e espero que a gente consiga dar conta do recado", completou o camisa nove santista.