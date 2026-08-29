Marcos Lamacchia marca presença em São Januário para acompanhar Vasco x Cruzeiro

O empresário Marcos Lamacchia apareceu na beira do gramado do Estádio de São Januário neste sábado, 29, antes da partida entre Vasco e Cruzeiro, válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

Enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ele é o principal interessado pela compra da SAF do clube carioca. Marcos negocia há meses a aquisição de 90% das ações por pouco mais de R$ 2 bilhões.

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No momento em que esteve na beira do campo, o empresário foi ovacionado pela torcida presente no local. Ele e seu pai, José Roberto Lamacchia, foram homenageados em um bandeirão com a mensagem "Bem-vindo à Barreira do Vasco".

A aparição de Lamacchia ocorre um dia depois da Justiça do Rio de Janeiro estabelecer as regras para o processo competitivo da venda da SAF do Vasco. Edital permite que propostas para concorrer com aquela apresentada por Marcos sejam apresentadas.

Esta é a segunda vez que ele acompanha um jogo do time cruzmaltino presencialmente. O empresário marcou presença na goleada sofrida para o Palmeiras por 4 a 1, no Nubank Parque, ocasião em que posou ao lado de Leila Pereira.

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CONHEÇA A CARREIRA DE MARCOS LAMACCHIA

Marcos Lamacchia é formado em Administração de Negócios com especialização em Contabilidade e Direito Empresarial pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e especializado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele já passou por Eagle Bank, Conglomerado Alfa e Fiesp, além de ter sido diretor da Crefisa entre os anos de 2004 e 2009.

Desde 2008, o empresário é sócio-fundador e CEO da Blue Star, uma empresa de consultoria financeira e de investimentos, que fica em São Paulo. A mãe, Junia, é uma das sócias da empresa.